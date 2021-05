టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్ రౌండర్ ట్యాగ్ అందుకున్న అతికొద్ది మంది స్టార్ హీరోల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టాప్ లో ఉంటాడని చెప్పవచ్చు. యాక్టింగ్, డ్యాన్స్, ఫైట్స్.. సింగింగ్, ఏదైనా సరే ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని తన బెస్ట్ ఇవ్వగలడని అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమమ్ వసూళ్లను అందుకోగలిగే తారక్ నేటితో హీరోగా 20ఏళ్ళను పూర్తి చేసుకున్నాడు.

On This Day, 20 Yrs Back @tarak9999 's Debut Film #NinnuChoodalani Hit The Silver Screen & Rest Is History 💥 Considering The Low Budget, It Minted Quintuple Profits To All Parties Involved👌 50 Days In 15 Centers 91 Days In Kurnool #20YearsForNinnuChoodalani pic.twitter.com/PvS1TPkpsb

English summary

Junior NTR is one of the few star heroes to receive the all-rounder tag in the Tollywood industry. Acting, dancing, fights .. Singing, it is a well known fact that he can take anything as challenging and give his best. Tarak, who can get the minimum gross at the box office no matter what movie he makes, has completed 20 years as a hero today.