Samantha breakup with Chaitu తండ్రిగా అలాంటి బాధ.. కొడుకు విడాకులపై స్పందించిన నాగార్జున

టాలీవుడ్‌లో గత సంవత్సరం హాట్ టాపిక్‌‌గా, ట్రెండింగ్‌గా, వైరల్‌గా నిలిచిన వార్తల్లో సమంత, నాగచైతన్య విడాకుల వార్త ప్రముఖంగా మారింది. సమంత, చైతూ విడిపోవడం అందర్నీ షాక్ గురి చేసింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న ఇద్దరు అనూహ్య పరిస్థితుల్లో విడిపోవడం అభిమానులకు దిగ్బ్రాంతికరంగా మారింది. అయితే ఇప్పటి వరకు కొడుకు, కోడలు విడిపోవడంపై స్పందించని టాలీవుడ్ మన్మథుడు నాగార్జున తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tollywood's most romantic hero Nagarjuna Akkineni first time reaction on Samantha Ruth Prabhu breakup with Naga Chaitanya Akkineni. He said, “I am very proud of how calm he remained through it all. He was not provoked into uttering a single word.