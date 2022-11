బట్టలు మొత్తం విప్పేసి శ్రీయ దారుణం: ఈ వీడియోలో ఆమెను చూశారంటే!

శ్రీయ సరన్.. తెలుగు సినీ ప్రియులకు అస్సలు పరిచయమే చేయనవసరం లేని పేరిది. అంతలా ఈ ముద్దుగుమ్మ దాదాపు పది సంవత్సరాల పాటు టాలీవుడ్‌ను ఏలేసింది. అంతేకాదు, తనదైన అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఫిదా చేసేసింది. ఫలితంగా వరుసగా ఆఫర్లను సొంతం చేసుకుంటూ హవాను చూపించింది. అయితే, కొంత కాలం క్రితమే ఓ బిడ్డకు తల్లైన ఈ సీనియర్ హీరోయిన్.. పెద్దగా సినిమాలు చేయడం లేదు. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం శ్రీయ ఓ రేంజ్‌లో సందడి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఓ హాట్ వీడియో వదిలింది. దాన్ని మీరే చూడండి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared Hot Video in her Instagram. These are Gone Viral.