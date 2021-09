తల్లి కాబోతున్న కాజల్ అగర్వాల్: ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అనడానికి ఇదే సాక్ష్యం.. అలా కనిపించడంతో!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంతో మంది అమ్మాయిలు హీరోయిన్లుగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కానీ, వారిలో చాలా అంటే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే స్టార్ ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. అలాంటి వారిలో టాలీవుడ్ చందమామగా పేరు సంపాదించుకున్న కాజల్ అగర్వాల్ ఒకరు. చాలా కాలం క్రితమే సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. అనతి కాలంలోనే అద్భుతమైన యాక్టింగ్, అదిరిపోయే అందంతో స్టార్ హీరోయిన్ అయిపోయింది. దీంతో చేతి నిండా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా మారిపోయింది. అయితే, ఇప్పుడా పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. దీనికి కారణం ఆమె పెద్దగా సినిమాలు చేయకపోవడమే. ఇలాంటి సమయంలో కాజల్ అగర్వాల్ తల్లి కాబోతుందంటూ ఓ న్యూస్ హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. దీనికి కారణం ఇదేనంటూ మరో ఆసక్తికరమైన అంశం కూడా బయటకు వచ్చింది. అసలేం జరిగింది? ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Heroine Kajal Aggarwal Now Doing Very Few Movies. Because She Expecting Her First Child. This News Gone Hot Topic.