సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమలు, పెళ్లిళ్లు సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయాలే. ఇష్టం వచ్చినంత కాలం లవ్ ట్రాకులు నడపడం.. ఆ తర్వాత కుదిరితే పెళ్లి లేదంటే విడిపోవడం ఈ రంగంలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. ఇప్పటికే ఎంతో మంది ఇలాంటి పనులతో దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. ఇప్పుడీ జాబితాలోకే వచ్చి చేరింది టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహ్రీన్ ఫిర్జాదా. కొన్ని నెలల క్రితం భవ్య బిష్ణోయ్ అనే రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుర్రాడితో ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్న ఆమె.. తమ బంధం ముగిసిందని ప్రకటించింది. దీని వెనుక కారణం తాజాగా బయటకొచ్చింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Heroine Mehreen Pirzada and Bhavya Bishnoi have called off their engagement. She announced the news on her social media accounts. Now Interesting News Gone Viral on This.