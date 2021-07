కాజల్ అగర్వాల్ డేరింగ్ స్టెప్: ఫ్యూచర్ కోసం తల్లి అయ్యేందుకు సిద్ధం.. అమ్మడి నిర్ణయానికి సినీ పెద్దలు షాక్

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో సాదాసీదాగా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిపోయింది చందమామ కాజల్ అగర్వాల్. చూపు తిప్పుకోకుండా చేయగల అందమే కాదు.. మైమరపించే నటనతో దాదాపు పదేళ్లుగా తన హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతోందామె. అంతేకాదు, వరుస సినిమా ఆఫర్లతో సత్తా చాటుతోంది. ఇక, వివాహం తర్వాత కొంత స్పీడు తగ్గించిన కాజల్ అగర్వాల్.. ఫ్యూచర్ కోసం తల్లి అయ్యేందుకు సిద్ధం అయింది. ఈ అమ్మడు తీసుకున్న నిర్ణయానికి సినీ పెద్దలంతా షాక్ అవుతున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Heroine Kajal Aggarwal Now Doing a Karungaapiyam Movie with Regina Cassandra and Other Two Heroines. She will be play Mother Role in This FIlm.