టాలీవుడ్ నటి మీద దాడి.. తీవ్ర గాయాలు.. యాసిడ్ ఎటాక్ కూడా.. అసలు ఏమైందంటే?

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్ ఘోష్ కొంతకాలం క్రితం సినిమాల కన్నా ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచింది. హిందీ సినిమాల దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ పైన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేసి సంచలనం సృష్టించింది. మీటూ అంటూ బాలీవుడ్లో బాగానే ప్రకంపనలు సృష్టించింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఆమె తన మీద యాసిడ్ ఎటాక్ జరిగిందని చెప్పి కలకలం రేపింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Payal Ghosh, has claimed that she was attacked with acid by some masked men when she was returning home after purchasing medicines in Mumbai.