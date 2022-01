పాయల్ రాజ్‌పుత్.. తెలుగు సినీ ప్రియులకు అస్సలు పరిచయం చేయనవసరం లేని పేరిది. అంతలా ఈ హీరోయిన్ తన అందం.. నటనతో ప్రేక్షకులను ఫిదా చేస్తోంది. మొదటి చిత్రంలోనే బోల్డు రోల్‌ చేసిన ఈ భామ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఆ తర్వాత కూడా గ్లామర్ పాత్రలనే చేసింది. ఇలా ఈ అమ్మడు చాలా తక్కువ సమయంలోనే విశేషమైన గుర్తింపును అందుకుంది. దీతో వరుస ఆఫర్లను కూడా సొంతం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.

ఇక, సోషల్ మీడియాలో సైతం ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే పాయల్ రాజ్‌పుత్ అందాల ఆరబోతతో తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఈ హాట్ హీరోయిన్.. ఓ ఘాటు ఫొటోను షేర్ చేసింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? దానిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Tollywood Hot Heroine Payal Rajput Very Busy in Social Media. Now She Shared Hot Photo in her Instagram. This Was Gone Viral in Internet.