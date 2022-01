Pooja Hegde ఓ ఇంటిదైన బుట్టబొమ్మ.. సొంత ఇంటి కల అంటూ ఎమోషనల్ పోస్ట్

ఎవరికైనా సొంత ఇంటి కల సాకరం ఓ మధురానుభూతి. సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవడానికి జీవితాంతం కష్టపడిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. అయితే కెరీర్ జోరుగా సాగుతుండగానే పూజా హెగ్డే సొంత ఇంటిని సాకారం చేసుకొన్నది. ముంబైలో గృహ ప్రవేశం చేసి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో షేర్ చేయగా.. నెటిజన్లు సంతోషంతో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pooja Hegde shares 1 year of House Warming celebrations photo. She wrote, 1 year since this day of gratitude, for all the dreams fulfilled 🏠 Just keep believing in yourself and work hard. The universe, truly falls in love with a stubborn heart