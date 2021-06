టాలీవుడ్‌కు దూరమవుతున్నట్టు మీడియాలో వస్తున్న కథనాలపై అందాల భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టాలీవుడ్‌కు చెందిన ఓ ఆంగ్ల వెబ్‌సైట్ రాసిన ఓ కథనంపై తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. తాను చెప్పని విషయాలను ఎలా రాస్తారంటూ ప్రశ్నించింది. తన కెరీర్ గురించి వచ్చిన కథనాన్ని షేర్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో కాస్త ఘాటుగానే స్పందించింది. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చేసిన ట్వీట్ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Rakul Preet Singh Serious on Media Report over No offers in Tollywood. She wrote in twitter that, I wonder when I said this Face with rolling eyesThinking faceFace with tears of joyFriends there are only 365 days in a year and if you can help in adjusting more than 6 films that iam doing right now then plz help my team. Face with tears of joy Folded handsSmiling face with halo#anythingforheadlines twitter.com/thehansindiawe…