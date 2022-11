యశోద సినిమా విడుదలపై సమంత ఎమోషనల్.. మీరు నా కుటుంబం అంటూ..

టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ సమంత ఇటీవల తనకు అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని మళ్లీ ఎప్పటిలాగే సినిమా షూటింగ్స్ లో కూడా పాల్గొనాలి అని అభిమానులు సినీ ప్రముఖులు కోరుకున్నారు. ఇక సమంత కూడా యశోద ప్రమోషన్ లో పెద్దగా పాల్గొనలేకపోయింది. అప్పటికే హెల్త్ కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పటికి డబ్బింగ్ కూడా కష్టపడి చెప్పింది.

ఇక చిత్ర యూనిట్ సభ్యులందరు కూడా ఆమెను పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. సమంత కూడా తన శక్తి మేరకు ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొనే ప్రయత్నం అయితే చేసింది. అయితే ఈ తరుణంలో యశోద సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతుండడంతో డీసెంట్ టాక్ అయితే అందుకుంటోంది. ఇక సినిమా విడుదల సందర్భంగా సమంత సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేసింది.

This time, more than ever, I was hoping and praying for all your support in promoting the film. The affection you have showered on me & Yashoda in the run up to the release is humbling. Forever grateful to all of you. You are my family❤️ Truly hope you enjoy the film. Thank you🙏🏽 pic.twitter.com/O8rbC4cYU4