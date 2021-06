Asin: కూతురిని సిద్ధం చేస్తున్న గజిని బ్యూటీ.. ఎంత క్యూట్ గా ఉందొ.. ఫొటోస్ వైరల్

కొంతమంది హీరోయిన్స్ ఎక్కువ కాలం అదే స్టార్ డమ్ తో కొనసాగలేకపోయినా కూడా ప్రేక్షకలు అంత ఈజీగా మర్చిపోలేరు. వారు చేసిన సినిమాలు నిత్యం వారిని గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాయి. అలాంటి బ్యూటీలలో ఆసిన్ కూడా ఉంది. ఇక ఈ బ్యూటీ కెమెరా ముందుకు వచ్చి చాలా కాలమయ్యింది. కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు తన క్రేజ్ ను పెంచుకుంటూనే ఉంది. ఇక రీసెంట్ గా తన కూతురికి సంబంధించిన ఒక క్యూట్ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకుంది.

English summary

Even if some of the heroines can’t keep up with the same stardom for long, the audience can’t easily forget. The movies they made will always remind them. Among such beauties is also Asin. And this beauty camera has been around for a long time. But he continues to increase his craze through social media. She recently shared a cute photo of her daughter on social media.