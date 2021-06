తెలుగు హీరోయిన్ రాశి అనగానే అందరికి ఆమె చిరునవ్వే గుర్తుకు వస్తుంది. గ్లామర్ హీరోయిన్స్ హడావుడి ఎక్కువవుతున్న తరుణంలో తెలుగు అమ్మాయిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రాశి అప్పటి బ్యూటీలకు గట్టి పోటీని ఇచ్చింది. ఇక చాలా కాలం అనంతరం రాశి బుల్లితెరపై కూడా ప్రత్యేకమైన పాత్రలతో మెప్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం జానకి కలగనలేదు సిరియల్ లో ఆమె చేస్తున్న పాత్ర శివగామి రేంజ్ లో క్లిక్కవుతోంది.

English summary

The heroine raasi sign reminds everyone of her smile. Raasi, who entered the industry as a Telugu girl at a time when the glamor heroines rush was on the rise, gave stiff competition to the beauties of the time. After a long time, Raasi is also appearing on television with unique characters. Currently janaki kalaganaledu of her role in the serial Sivagami Range is clicking.