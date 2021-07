Shilpa Shettyకి ఊరట.. సమన్ల జారీపై ముంబై పోలీసుల క్లారిటీ..

పోర్న్ రాకెట్ కేసులో భర్త రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత అందరి దృష్టి హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టిపై పడింది. పోర్నోగ్రాఫిక్ కంటెంట్ క్రియేషన్ వ్యవహారంలో శిల్పాశెట్టికి ఏమైనా పాత్ర ఉందా అనే కోణంలో మీడియా ఆరా తీసింది. పలు మీడియా ఛానెల్స్‌లో శిల్పాశెట్టికి కూడా సమన్లు జారీ చేసింది. అయితే ఈ కేసులో ఆమెకు సమన్లు జారీ చేసే విషయంపై ముంబై పోలీసులు క్లారిటీ ఇస్తూ..

English summary

Mumbai police given clarity that no summons for Shilpa Shetty in Porn Rocket case. Before that Bollywood actress Shilpa Shetty reacted and come with first post in instagram after Raj Kundra arrest in International Porn Rocket. She wrote Instagram that Let us not look back in anger, nor forward in fear, but around in awareness. And shared a quote by James Thurber.