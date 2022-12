Silk Smitha నన్ను దారుణంగా వాడుకొని, దేవుడనే వాడు ఉంటే వారందరికి శిక్ష.. సిల్క్ స్మిత సూసైడ్ నోట్!

నటి, శృంగార తార సిల్క్ స్మిత మరణం ఇప్పటికీ ఓ మిస్టరీనే. ఆమె మరణించి 26 ఏళ్లు కావొచ్చినా.. ఆమె మరణం వెనుక ఎన్నో అనుమానాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఆత్మహత్య తర్వాత ఆమె రాసిన లేఖ ఎంతో మందిని కంటతడి పెట్టడమే కాకుండా గుండెను పిండేసింది. సిల్క్ స్మిత 62వ జన్మదినం.. డిసెంబర్ 2 సందర్భంగా ఆమె రాసిన చివరి లేఖ గురించిన పూర్తి వివరాలు..

English summary

Silk Smitha suicide note goes viral after her death. She revealed in her letter that, Everyone exploited physically, God will punish them.