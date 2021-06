ఈ హీరోయిన్ ఎక్కడా తగ్గట్లేదుగా.. బీచ్ లో బికినీలో యోగా ఫోజులు!

బెంగాలీ భామ త్రిధా చౌదరి ముందు బెంగాలీ సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అనుకోకుండా తెలుగు సినిమాల్లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ భామ మొదటి సినిమాతోనే మెప్పించింది. తెలుగులో దాదాపు మూడు సినిమాల్లో నటించిన ఈ భామ గత కొద్ది కాంగా ఎప్పటికప్పుడు హాట్ ఫోటో షూట్స్ చేస్తూ తన అభిమానులను అలరిస్తోంది. తాజాగా అమెరికాలో బీచ్ లో బికినీతో యోగా చేస్తూ ఇచ్చిన హాట్ ఫోజులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.



English summary

Tollywood actress Tridha Choudhury often makes it to the headlines with her Instagram posts. Yet again Tridha grabbed the eyeballs by posting a picture of her in bikini and doing yogasans.