మహేష్ బాబుతో మూవీపై క్లారిటీ ఇచ్చిన స్టార్ డైరెక్టర్ మణిరత్నం.. ఎప్పుడో చేయాల్సింది..

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు స్టార్ దర్శకులతో వర్క్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా సరే సిద్ధంగా ఉంటారు. అయితే అప్పట్లో కథపై కాకుండా దర్శకులపై ఎక్కువ నమ్మకాన్ని పెట్టేవారు. అయితే కొన్ని డిజాస్టర్స్ అనంతరం ఆయన ఆ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ఫిక్స్ అయ్యాడు. ఇక ఇండియన్ టాప్ మోస్ట్ డైరెక్టర్ మణిరత్నంతో కూడా ఒకసారి సినిమా చేయాలని అనుకున్నాడు కానీ కుదరలేదు. ఇటీవల మణిరత్నం మహేష్ బాబుతో ప్రాజెక్టుపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

English summary

Superstar Mahesh Babu is always ready to work with star directors. At the time, however, there was more reliance on the directors than on the story. However after some disasters he was fixed not to make decisions like that. He also wanted to do a film with Indian top most director Mani Ratnam once but could not. Recently, Mani Ratnam clarified the project with Mahesh Babu once again.