గీతా ఆర్ట్స్ ముందు జూనియర్ ఆర్టిస్టు ఆత్మాహత్యాయత్నం.. బన్నీవాసును టార్గెట్ చేస్తూ..

టాలీవుడ్‌లో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో గత కొద్దికాలంగా నిర్మాత బన్నీవాసుపై ఆరోపణలు చేస్తున్న జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సునీతా బోయ ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం సినీ వర్గాల్లో సంచలనం రేపింది. ఆమె ఏకంగా గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయం ఎదుటే తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడటం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Junior Artist Sunitha Boya suicide attempt at Geetha Arts Ofiice become sensational in tollywood. While attempting suicide she was arrested and produced in court. She made allegations on Proudcer Bunny Vas several time. Reports suggest that she was suffering with mental issues.