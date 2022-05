ఇండియన్ సినీ హిస్టరీలో తొలిసారి.. మేజర్ కోసం టీమ్ రేర్ ఫీట్!

దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన ఒక రక్షణ శాఖ అధికారి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న మేజర్ సినిమా విడుదలకు ముందే అనేక రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే మునుపెన్నడూ లేని విధంగా తొమ్మిది నగరాలలో సినిమా విడుదలకు పదిరోజుల ముందు నుంచి ప్రీమియర్ షోలు ప్రసారం చేస్తుండగా ఇప్పుడు ఏకంగా ప్రీమియర్ షోల తర్వాత కూడా ప్రీ రిలీజ్ నిర్వహిస్తున్న మొట్టమొదటి ఇండియన్ సినిమాగా రికార్డులకెక్కింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

For the first time in INDIAN CINEMA, a PRE-RELEASE EVENT after an exclusive PREMIERE SHOW for the audience is happening for major movie.