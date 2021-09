టాలీవుడ్ హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారనే వార్త మెగా అభిమానుల్లో, సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రమాదవార్త వినగానే మెగా అభిమానులు, మీడియా, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున హాస్పిటల్ వద్దకు చేరుకొన్నారు. తేజ్ ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు. తనకు అత్యంత ఇష్టమైన మేనల్లుడు ప్రమాదానికి గురయ్యారనే విషయం తెలియగానే చిరంజీవి, నాగబాబు, పవన్ కల్యాణ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

సాయిధరమ్ తేజ్‌ను మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కు తరలించిన తర్వాత పవన్ కల్యాణ్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, వరుణ్ తేజ్, పంజా వైష్ణవ్ తేజ్ ఇతర కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన హాస్పిటల్‌కు చేరుకొన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ క్లుప్తంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారు. మరో హాస్పిటల్‌కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు.

మెడికవర్ హాస్పిటల్ నుంచి అపోలో హాస్పిటల్‌కు తరలించిన తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి సాయిధరమ్ తేజ్ ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు.

ఇదిలా ఉండగా, సాయిధరమ్ తేజ్ ఆరోగ్యం గురించి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్ చేశారు. కొద్ది గంటల క్రితం సాయిధరమ్ తేజ్ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయనకు మైనర్ గాయాలు అయ్యాయి. సాయిధరమ్ తేజ్ ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్యాన్స్, సన్నిహితులు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యుత్తమ, మెరుగైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందుతున్నది. కొద్ది రోజుల్లోనే కోలుకొని తిరిగి వస్తారు అని చిరంజీవి తెలిపారు

@IamSaiDharamTej met with an accident few hours ago & has suffered minor injuries & bruises.



Wish to share with All Fans & Well Wishers that There is absolutely NO cause for Concern or Anxiety.He is recovering under expert medical supervision & shall be back in a couple of days. pic.twitter.com/JnuZqx8aZT