రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మొదట ఈశ్వర్ సినిమాతో వెండితెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ తరువాత. ఎంతో కష్టపడి చేసిన రాఘవేంద్ర సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణమైన రిజల్ట్ ను అందుకుంది. ఆ సమయంలో ప్రభాస్ హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో మంచి విజయాన్ని అందించిన సినిమా వర్షం. అయితే ఆ తరువాత అదే నిర్మాతతో చేసిన సినిమా డిజాస్టర్ కావడంతో దర్శకుడితో గొడవ జరిగినట్లు అప్పట్లో రూమర్స్ ఎన్నో వచ్చాయి. ఇక ఇన్నాళ్లకు ఆ రూమర్స్ పై నిర్మాత క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

At that time Prabhas was waiting for him to stand as a hero while the film varsham which provided good success. However, there were rumors at the time that the film was a disaster with the same producer and that there was a clash with the director. The producer gave clarity on those rumors for years to come.