సినీ ఇండస్ట్రీలో నటీనటుల మధ్య ప్రేమాయణాలు లేకున్నా.. ఏదో ఒక కారణం చూపించి మరీ వారికి ముడిపెట్టేస్తూ ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే చిన్న హింట్ దొరికిందంటే చాలు.. లవ్ ట్రాకులు ఇట్టే బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి. రహస్యంగా వ్యవహారం నడిపినా.. ఏదోలా బయటకు వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఎంతో మంది అడ్డంగా బుక్కైపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో సౌతిండియన్ స్టార్ హీరో సిద్దార్థ్ డేటింగ్ వ్యవహారం చాలా హైలైట్ అయిన విషయం తెలసిిందే. ఈ నేపథ్యంలో అతడు హీరోయిన్ గురించి పోస్ట్ చేశాడు. ఆ సంగతులేంటో మీరే చూడండి!

English summary

Kollywood Hero Siddharth Very Actived In Social Media. Recently He Did Post on Aditi Rao Hydari. Then This Was Gone Hot Topic in Film Circles