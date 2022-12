2022 Debut Heroines: కొత్త అమ్మాయిలు అరాచకం.. ఆ బ్యూటీదే అసలైన రికార్డు.. పాపం వాళ్లందరికీ షాకే!

టాలీవుడ్‌లోకి ఎంతో మంది అమ్మాయిలు హీరోయిన్లుగా వస్తుంటారు. కానీ, అందులో కొందరు మాత్రమే విశేషమైన గుర్తింపుతో పాటు విజయాలను కూడా సొంతం చేసుకుంటున్నారు. తద్వారా వరుసగా ఆఫర్లను కూడా దక్కించుకుంటోన్నారు. అలా ప్రతి ఏడాదీ ఎంతో కొంత మంది అమ్మాయిలు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 2022వ సంవత్సరంలో కూడా చాలా మందే కొత్త హీరోయిన్లు పరిచయం అయ్యారు. వాళ్లలోనూ కొందరు ఫస్ట్ మూవీతోనే విజయాన్ని అందుకోవడంతో పాటు క్రష్‌గా మారారు. ఆ పూర్తి వివరాలేంటో మీరే చూసేయండి!

In 2022 too saw many talented actresses making their debut in the Telugu industry and making a mark with their acting and glamour.