Niddhi Agerwal స్టార్ హీరోతో సహజీవనం.. త్వరలోనే పెళ్లి బాజాలు.. ఆ యువ హీరో ఎవరంటే?

సినిమా పరిశ్రమలో హీరో, హీరోయిన్ల మధ్య అఫైర్లు, డేటింగ్, సహ జీవనం ఇటీవల కాలంలో కొత్తేమీ కాదు. సినీ తారలు ప్రేమలో పడటం, పెళ్లి చేసుకోవడమో లేదా.. బ్రేకప్స్ చెప్పుకోవడం సాధారణంగా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. తాజాగా దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో ప్రేమ జంట వ్యవహారం మీడియాలో చర్చనీయాంశమౌతున్నది. ఆ ప్రేమ జంట ఎవరో కాదు.. నిత్య ప్రేమికుడు శింబు, యువ హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్. వీరిద్దరి డేటింగ్ వ్యవహారం కోలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. శింబు, నిధి అఫైర్ విషయంలోకి వెళితే.

English summary

Tamil Star hero Simbu, Niddhi agerwal is once again in the news. Reports suggest that, Simbu, Niddhi agerwal are in live in relationship. But they are not open up so far.