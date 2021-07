రమ్యకృష్ణ ముఖంపైనే వనితా విజయ్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. నువ్వు నాకు పాఠాలు చెప్పకు.. శివగామి ఫైర్!

తమిళ టెలివిజన్ రంగంలో మంచి టీఆర్పీ రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకొంటున్న బీబీ జోడిగల్‌ తాజా ఎపిసోడ్ హాట్ హాట్‌గా మారింది. ఈ షోకు శివగామి రమ్యకృష్ణ న్యాయనిర్ణేతగా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజా ఎపిసోడ్‌లో వివాదాస్పద నటి వనితా విజయ్ కుమార్, జడ్జి రమ్యకృష్ణకు మధ్య గట్టిగానే వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ షోలో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదానికి కారణం ఏమిటంటే...

బాబోయ్ ఏంటా అందాలు: ఫిట్‌నెస్ మోడల్ అదితి మిస్త్రీ వైరల్ (ఫోటోలు)

English summary

Vanitha Vijay Kumar quits BB jodigal Show and She wrote that.. Thank you vijaytelevision for giving me the best opportunities of my life beginning from #biggbosstamil3 ..#cookuwithkomali season 1..and #kalakkapovadhuyaaru season 9.. and #bbjodigal. I want to make it clear I WALKED OUT OF THE SHOW bbsureshthatha sorry I had to do this.