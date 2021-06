ప్రేమకి వయసుతో పనేముంది.. రూమర్లపై అలా హింట్ ఇచ్చిన సురేఖావాణి!

సురేఖ వాణి అంటే తెలియని తెలుగు వారు ఉండరేమో. చేసేది సాంప్రదాయబద్ధమైన పాత్రలే అయినా బయట మాత్రం ఆమె ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువగా అక్క, వదిన, అమ్మ పాత్రలతో సినిమాల్లో కనిపించే ఈ నటి రియల్ జీవితంలో మాత్రం కూతురితో పోటీపడుతూ హాట్ హాట్ డ్రెస్ లు వేసుకుని సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ క్రేజ్ సంపాదించింది. తాజాగా ఆమె సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ మీద ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

For the past few days, it is being reported in media that popular supporting actress Surekha Vani is getting ready for a second marriage. However, she denied them as baseless rumours and asked people not to believe in them. Surekha recently shared post which contains age is just number in love,so again her second marriage issue arise again.