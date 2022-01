దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న బుల్లితెరలపై సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తూ.. అన్ని భాషల్లోనూ సూపర్ డూపర్ హిట్ షోగా వెలుగొందుతోంది బిగ్ బాస్. బిగ్ బ్రదర్ అనే ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ షో ఆధారంగా రూపొందిన దీనిని మొదటిగా 2006లో హిందీలో ప్రారంభించారు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా మొదలైనప్పటికీ.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలను అందుకుని సక్సెస్ అయింది. అందుకే ఏకంగా 15వ సీజన్ వరకూ వచ్చింది.

ప్రస్తుత సీజన్ కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో సాగింది. ఇక, ఊహించని పరిణామాలతో సాగిన ఈ సీజన్ ఫినాలేలో.. ఊహించని ఫలితం వస్తుందని అనుకుంటే.. టైటిల్ ఫేవరెటే విజేతగా నిలిచింది. దీంతో హిందీ బిగ్ బాస్‌లో సంచలన రికార్డు నమోదైంది. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

Tejasswi Prakash has won the 15th season of Bigg Boss. Salman Khan announced her as the winner, as she defeated Pratik Sehajpal for the trophy.