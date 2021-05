దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు మరణించిన తర్వాత ఆయన పోషించిన టాలీవుడ్ పెద్దన్న పాత్ర ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోషిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ నుంచి సాయం అంటూ అడిగిన అందరికీ అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ మధ్యనే పావలా శ్యామలకు మా మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఇప్పించిన ఆయన ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ కూడా నిర్మిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన తనతో కలిసి నటించిన ఒక నటుడికి అవసరమని తెలిసి ఆర్థిక సహాయం చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Megastar @KChiruTweets transferred an amount of 2 Lakhs rupees to Artist #Ponnambalam for his kidney transplant operation. He thanked megastar for his timely help. ❤️ pic.twitter.com/y7Dk1rw6nf

English summary

Multilingual actor Ponnambalam asked for financial help few days back. he is suffering from ill health and lack of money for medical expenses. Ponnambalam is an actor who played various roles in various languages ​​like Telugu and Tamil. Recently chiranjeevi helped him for kidney transplantaion. so the actor released a video thanking chiranjeevi.