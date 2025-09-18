Get Updates
Deepika Padukone: కల్కి 2 నుంచి దీపిక పదుకొనె ఔట్.. వైజయంతి మూవీస్ సంచలన నిర్ణయం

By

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ స్థాయిని మరింత పెంచిన చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, దీపిక పదుకొనె, కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ తదితరులు నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. 1200 కోట్ల రూపాయలకు పైగా కలెక్షన్స్‌తో ఆకట్టుకున్న ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ తీసే పనిలో ప్రస్తుతం చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతి మూవీస్ బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.

Deepika Padukone exits Prabhas s Kalki part 2 Vyjayanthi Movies officially announced

కల్కి 2898 ఏడీకి సీక్వెల్ ఉంటుందని ఇప్పటికే చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. అలాగే సెకండ్ పార్ట్‌లోనూ కొంత భాగం షూటింగ్ కూడా పూర్తయినట్లుగా ఇప్పటికే తెలిపారు. దీంతో కల్కి 2 ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారని నిర్మాత అశ్వినీదత్, దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్‌లను ప్రభాస్ అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ది రాజా సాబ్, సలార్ 2, స్పిరిట్, ఫౌజీ సినిమాలు క్యూలో ఉన్నాయి. వీటి తర్వాత కల్కి 2ని సెట్స్ మీదకి తీసుకొస్తారా? లేక ముందే కల్కి 2ని ప్లాన్ చేస్తారా? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

కొద్దిరోజుల క్రితం నాగ్ అశ్విన్ ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొని మాట్లాడుతూ.. కల్కి 2 షూటింగ్ అనుకున్నంత తేలిక కాదన్నారు. ఇందులోని నటీనటులకు పలు కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయని, వారందరికీ వీలు కుదిరినప్పుడే షూటింగ్ ప్లాన్ చేయాల్సి ఉందని ఆయన తెలిపారు. భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉన్నాయని.. వీటిని షూట్ చేయడానికి ఎంతో టైం పడుతుందని, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కల్కి 2 రిలీజ్ గురించి నాకే ఏమీ తెలియదని తేల్చేశారు. కల్కి 2898 ఏడీలో నటించిన నటీనటులంతా ఎంతో బిజీగా ఉన్నారని.. అన్నీ అనుకున్నట్లుగా జరిగితే ఈ ఏడాది చివరిలో కల్కి 2 సెట్స్ మీదకి వెళ్లొచ్చని నాగ్ అశ్విన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

X