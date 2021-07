నేను శపించబడ్డాను.. అందుకే ఏమీ మాట్లాడట్లేదు.. అమృతం హర్షవర్ధన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!

అమృతం సీరియల్ లో అమృత రావు గా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు హర్షవర్ధన్. ఆ తర్వాత కూడా అనేక సినిమాల్లో ఆసక్తికర పాత్రలో నటిస్తూ నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు.. నిజానికి అమృతం సీరియల్ కంటే ముందు ఆయన ఎన్ని సినిమాల్లో నటించినా... ఆ సీరియల్ మాత్రమే ఈయనకి మంచి క్రేజ్ ను తెచ్చిపెట్టింది. తరువాత ఆయన స్క్రిప్ట్ రైటర్ గా కూడా పలు సినిమాలకు పనిచేశారు. 'మనం' 'గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే' 'గురు' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు ఆయన రచయిత గా పనిచేసాడు. తాజాగా సుధీర్ బాబు హీరోగా ఒక్క సినిమా కూడా ప్రకటించిన సంగతి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది.

'ఆషియన్ సినిమాస్ సంస్థ' నిర్మాతలైన నారాయణ్ దాస్ కె నారంగ్ మరియు పుష్కర రామ్ మోహన్ రావ్ లు నిర్మాతలుగా హర్షవర్ధన్ సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. దర్శకుడిగా ఆయనకు ఇది రెండో సినిమా. అంతకు ముందే 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాడు. శ్రీముఖి, మురళీ కృష్ణలు హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. అలాంటి ఆయన ఈరోజు తన ఫేస్బుక్ వేదికగా ఆసక్తికర కామెంట్ చేశారు. చనిపోయిన వారి గురించి rip (రెస్ట్ ఇన్ పీస్) లు, స్టేటస్ లు, సంతాప వ్యాసాలు నేను రాయట్లేదు అందరు నన్ను అభ్యర్థిస్తూ ఉంటే.. కొందరు నా నైతికతను, వ్యక్తిత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వారందరికీ ఒకే సారి ఫేస్ బుక్ వేదికగా ఒక నిజాన్ని బట్టబయలు చెయ్యబోతున్న.. నేను అలాంటి పోస్ట్ లు, కామెంట్ లు పెడితే.. చనిపోయిన వారు తిరిగి పుట్టే అద్భుత అవకాశాన్ని కోల్పోతారని .. నా మూడో ఏట అసుర సంధ్య వేళలో.. సురుల చేత శపించబడ్డాను అంటూ ఆయన వ్యంగ్యంగా రాసుకొచ్చారు.. ఆ ఒక్క కారణం చేత నేను మౌనం వహించాల్సి వస్తోంది. అంతే. లేదంటేనా.. పోయిన వాళ్లంతా.. అసలు ఎందుకు పోయామా అని కుమిలి కుమిలి పోయెంతలా హృదయవిదారకమైన పోస్టులతో వాళ్ళు మళ్ళీ చచ్చినట్టు తిరిగి బతికి వచ్చెంతలా చంపేసేవాడిని అంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు.

English summary

Sudheer Babu is all set to star in a new romantic family entertainer. movie is all set to be directed by Harsha Vardhan and the filming is all set to begin in August 2021. in a recent facebook post Harsha Vardhan made some intresting comమ్ents.