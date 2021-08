పాలిటిక్స్ లోకి కరాటే కళ్యాణి.. వాటి గురించి లక్ష్మీ పార్వతిని అడగండి, మోహన్ బాబు క్షమాపణలు!

నటిగా కంటే ఎక్కువగా ఏదో ఒక వివాదాస్పద అంశాలతోనే వార్తల్లో నిలుస్తూనే కరాటే కళ్యాణి మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చారు. తాజాగా తాను రాజకీయాల్లోకి రంగప్రవేశం చేస్తున్నట్లు కీలక ప్రకటన చేశారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Karate Kalyani is one of the popular character artist in Telugu Film Industry and she has appeared in superhit Telugu movies such as Chatrapati, Raja the Great. According to the latest buzz, Karate Kalyani is planning to join BJP- Bharitya Janatha Party.