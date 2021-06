20 years of Lagaan: తృటిలో చేజారిన ఆస్కార్.. అమీర్ ఖాన్ కంటతడి.. ఆ బాలీవుడ్ మూవీ స్పూర్తితో..

భారతీయ సినిమా చరిత్రలో లగాన్ చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్, దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లను సాధించడమే కాకుండా ఆస్కార్ బరిలో నిలిచిన ఘనతను సాధించింది. ఈ చిత్రం 2001 జూన్ 15వ తేదీన విడుదలైంది. అంటే ఈ సినిమా రిలీజై నేటికి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొన్నది. ఈ సందర్భంగా లగాన్ సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు..

English summary

One oth Most prestigious film of Indian cinema Lagaan completes 20 years. This movie produced and acted by Aamir Khan, Directed by Ashutosh Gowariker. This movie is released on 15 June 2001. In this occassion, Telugu filmibeat brings insights of the film.