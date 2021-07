Aamir Khan: తాత వయసులో మూడో పెళ్లా? అమీర్ పై విరుచుకుపడ్డ బీజేపీ ఎంపీ

బాలీవుడ్ మిస్టర్‌ ఫర్‌ఫెక్ట్‌గా పేరు తెచ్చుకొన్న అమీర్ ఖాన్ తన రెండో భార్యకు విడాకులు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతున్నది. ఇటీవల తన రెండో భార్య కిరణ్ రావు, అమీర్ ఖాన్ పరస్పర అవగాహనతో విడిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించింది. ఇదిలా ఉండగా, భార్య నుంచి అమీర్ ఖాన్ రెండోసారి విడాకులు తీసుకోవడంపై బీజేపీ ఎంపీ సుధీర్ గుప్తా ఘాటుగా స్పందిస్తూ...

English summary

BJP MP Sudhir Gupta satires on Aamir Khan over divorce with Kiran Rao. Sudhir Gupta talking to media, He criticised at the age of becoming grandfather, he is looking for a third wife.