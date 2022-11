Shraddha Walkar ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపుతానన్నాడు.. శ్రద్దా వాకర్ లేఖను బయటపెట్టిన కంగన రనౌత్

ప్రియుడి చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన శ్రద్దా వాకర్ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్నది. ప్రియురాలు శ్రద్దాను ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి ఢిల్లీకి సమీపంలోని అడవిలో పాతిపెట్టిన విషయం దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్రూరమైన చర్యను దేశవాసులంతా ఖండిస్తున్నారు. అయితే రెండేళ్ల క్రితం శ్రద్దా ఫిర్యాదు చేసిన లేఖ ప్రస్తుతం మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ లేఖను బాలీవుడ్ నటి కంగన రనౌత్ షేర్ చేసి ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది. ఆ లేఖలో శ్రద్దా ఏం రాసింది.. కంగన రనౌత్ ఎలా ఎమోషనల్ అయిందనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Actress Kangana Ranaut shared Shraddha Walkar's Instagram post before her death, Who has given complaint to Maharastra police. In this occassion, kangana Ranuat Shared a post and gets emtional.