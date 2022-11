నా బ్రెస్ట్ సైజ్ సరిపోదట, అలా చేయమని అసభ్యంగా.. దర్శకుడిపై నటి ఆరోపణలు

సినీ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ పై అప్పట్లో నటీమణులు నోరు విప్పలేదు. కానీ ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా వాడకం పెరగడం, మీటూ ఉద్యమం యాక్టివ్ గా రన్ కావడంతో ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాల్లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను ఒక్కొక్కటిగా బయటపెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఎక్కువగా ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వివాదం ఎదుర్కొంటున్న డైరెక్టర్ సాజిద్ ఖాన్. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ హిందీ 16వ సీజన్ లో పార్టిస్ పేట్ చేస్తున్న ఈ డైరెక్టర్ పై తాజాగా మరో నటి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.

English summary

Actress Sheela Priya Seth Allegations On Director Sajid Khan Stared At My Private Parts For 5 Minutes And Said My Breast Not Enough For Bollywood