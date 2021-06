బాలీవుడ్‌లోను, కరణ్ జోహర్, షారుక్ ఖాన్ కేరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రం కుచ్ కుచ్ హోతా హై. కాజోల్, రాణి ముఖర్జీ, షారుక్ కాంబినేషన్‌కు అనూహ్యమైన రెస్పాన్స్ లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఆ చిత్రం రికార్డు స్థాయి విజయం సాధించింది. అయితే ఆ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లడానికి ముందు కరణ్ జోహర్ ఎంపిక చేసిన నటీనటులు వాళ్లు కాదట. ఈ చిత్రం కోసం ముందు ట్వింకిల్ ఖాన్నాను అనుకొన్నారట. అయితే అయిష్టతను వ్యక్తం చేయడంతో టీనా రోల్ కోసం ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, టబు, ఉర్మిలా మతోంద్కర్ పేర్లను పరిశీలించారు. అయితే ఆ పాత్రను రిజెక్ట్ చేశానని స్వయంగా ఐశ్వర్య రాయ్ చెప్పింది.

ఒకవేళ టీనా పాత్ర కోసం పొట్టి జుట్టు, కురుచ దుస్తులు ధరిస్తే.. నా ఇమేజ్‌ను భంగం వాటిల్లేది. అప్పటికీ నేను ఇండస్ట్రీకి చాలా కొత్త. ఆ సినిమాకు ముందు మూడు సినిమాలు మాత్రమే చేశారు. ఒకవేళ కుచ్ కుచ్ హోతా హై చేస్తే.. నాపై విమర్శల దాడి పెరిగేది అని ఐశ్వర్యరాయ్ పేర్కొన్నారు. ఆ విధంగా షారుక్ ఖాన్‌తో నటించే అవకాశం అలా చేజారింది అని అన్నారు.

ఐశ్వర్యరాయ్ తీసుకొన్న నిర్ణయంపై కరణ్ జోహర్ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత నాకు చాలా మర్యాదతో కాల్ చేసి తన మనసులోని మాటను చెప్పుకొన్నారు. అది నాకు చాలా ఆకట్టుకొన్నది అంటూ కరణ్ తెలిపారు.

కుచ్ కుచ్ హోతా హై సినిమా తర్వాత 17 ఏళ్లకు కరణ్ జోహర్, ఐశ్వర్యరాయ్ కాంబినేషన్ సెట్ అయింది. రణ్‌బీర్ కపూర్‌తో కలిసి ఐ దిల్ హై ముష్కిల్ చిత్రంలో నటించింది. ఆ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలతోపాటు యూత్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్‌ను అందుకొన్నది.

English summary

Actress and Former Miss World Aishwarya Rai has rejected Karan Johar's Kuch Kuch Hota Hai offer against Shah Rukh Khan. Aish feels that, She was not comfortable to Tina Character in that time. So I have missed that film.