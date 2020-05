ఒక్కసారిగా మూగబోయాను.. రిషి కపూర్ చివరి వీడియో ఇదే.. భావోద్వేగానికి గురైన అనుపమ్ ఖేర్

View this post on Instagram

I am just completely numb with the shock of my dearest friend, co-actor of many movies & a wonderful person's passing away. #RishiKapoor से ज़्यादा ज़िंदादिल, बेबाक़,ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने वाला,एक बच्चे जैसी जिज्ञासा रखने वाला मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा।और न ही कभी देखूंगा।भगवान ने उनका साँचा बनाकर तोड़ दिया था।दुख इतना गहरा है, आँसू निकल ही नहीं रहे।New York में उनके साथ का ये आख़िरी वीडियो उनकी खुश मिज़ाजी का एक जीता जागता सबूत है। चिंटू जी आप तो हमेशा हमारे साथ ही रहोगे।Hello!Hello!Hello! ओम शान्ति। 🙏