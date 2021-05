శ్రీదేవికి బోనీ కపూర్‌తో పెళ్లి కాకముందే ఆయనకు మరో మహిళతో వివాహం జరిగింది. మోనా శౌరే అనే ఆవిడతో ఆయనకు ముందు పెళ్లయింది. వారికి కుమారుడు అర్జున్ కపూర్‌, కుమార్తె అన్శులా కపూర్ ఉన్నారు. శ్రీదేవి మరణం దాకా కూడా అర్జున్ కపూర్తో అంత మంచి సంబంధాలు లేవు. ఆయన హీరోగా ఎదిగినప్పటికీ.. ఎప్పుడూ తన సవతి తల్లితో ఎదురుగా కూర్చుని మాట్లాడలేదు అని అర్జున్ చెబుతూ ఉంటారు. తాజాగా ఆయన శ్రీదేవితో వివాహం గురించి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Bollywood star Arjun Kapoor has always reveals some intresting facts about his familial relations. After the late legendary first female superstar of Indian cinema, Sridevi died, Arjun stood like a rock with his father Boney Kapoor and sisters Janhvi and Khushi. The actor recently reveals that what he thought about his fathers marriage.