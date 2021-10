డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టైన తన కుమారుడికి బెయిల్ నిరాకరిస్తూ ఎన్డీపీఎస్ కోర్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకొన్నది. ముంబై గోవా క్రూయిజ్ డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడిన ఆర్యన్ ఖాన్‌ను బెయిల్ పిటిషన్ కోర్టు విచారించింది. అయితే ఆర్యన్ ఖాన్‌కు ఇంటర్నెషనల్ రాకెట్‌తో బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ఎన్సీబీ బలంగా వాదనలు వినిపించడంతో కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. తన కుమారుడి బెయిల్ కోసం ప్రముఖ లాయర్‌ను షారుక్ ఖాన్ రంగంలోకి దించినా ఉపశమనం దక్కలేకపోవడం గమనార్హం. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Super star Shah Rukh Khan‘s son Aryan has been denied bail by the special NDPS court today. The bail application filed by two other accused, arrested along with Aryan in the Mumbai cruise ship drugs bust case, has also been rejected.