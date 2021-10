Aryan Khan సమీర్ వాంఖడే దూకుడు.. డ్రగ్స్ దందాలో కొత్త కోణం.. షారుక్ కొడుకు మొబైల్ ఫోన్లు అక్కడికి!

బాలీవుడ్‌తో డ్రగ్స్ దందా కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) సప్లయర్లపై కొరడా ఝళిలిస్తున్నది. ఈ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ తర్వాత దర్యాప్తు వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ ఉపయోగించిన మొబైల్ ఫోన్‌ను దర్యాప్తులో కీలకంగా మార్చుకోవడానికి ఎన్సీబీ సిద్దమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్యన్ ఖాన్ మొబైల్ ఫోన్‌లో ఉన్న సమాచారాన్ని, ఫోటోలను, వీడియోలను పరీశీలించడానికి, దర్యాప్తులో కీలకంగా మార్చడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Aryan Khan arrest: NCB found objectionable Photos, Videos in Shah Rukh Khan son mobile. In this case another four more arrested. In this occassion, Aryan Khan's Mobile phones sent to Gandhi Nagar forensic laboratory for examination