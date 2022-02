Bappi Lahiri కి కన్నీటి వీడ్కోలు.. డిస్కో కింగ్ మరణానికి కారణం చెప్పిన అల్లుడు.. అంత్యక్రియలు ఆలస్యం ఎందుకంటే?

దేశ సినీ పరిశ్రమలో 80, 90వ దశకంలో డిస్కో మ్యూజిక్‌తో యువతను, పెద్దలను ఉర్రూతలూగించిన డిస్కో కింగ్ బప్పీ లహిరి ఇక లేరనే వార్త సంగీత ప్రపంచాన్ని, అభిమానులను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. బప్పీ దా మరణంతో సినీ ప్రముఖులు తల్లడిల్లిపోయారు. ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకొన్నారు. అయితే బప్పీ లహిరి మరణం వెనుక అసలు విషయాన్ని ఆయన కుమారుడు భావోద్వేగంతో పంచుకొన్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bappi Lahiri last rites completed: The funeral procession of legendary singer-composer Bappi Lahiri has commenced and his friends, family, and fans have gathered to pay their last respects. His son in law told media that, Disco King Got Heart Attack after dinner.