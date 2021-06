బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్ అరెస్ట్.. అలాంటి వివాదంతో కటకటాలపాలు..

సోషల్ మీడియాలో సోసైటీ చైర్మన్‌పై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు, దూషణలకు పాల్పడిన కేసులో బాలీవుడ్ నటి పాయల్ రోహత్గీ కటకటాలపాలైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. స్తానికంగా ఈ వివాదం చర్చనీయాంశమైంది. పాయల్ ఇలాంటి వివాదాల్లో తలదూర్చడం మొదటిసారి కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్నది. ఈ వివాదంలోకి వెళితే...

English summary

Bollywood actress Payal Rohatgi arrested in Ahmedabad. She wrote I know I am being used to fulfil an agenda by certain people who themselves don’t want to do the dirty work. after posting she deleted the the post from instagram.