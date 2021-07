శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ సినిమాల వ్యవహారం రోజురోజుకు మరింత సీరియస్ గా మారుతోంది. ఈ కేసుపై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు తీరిక లేకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ కేసులో బెయిల్ కోసం రాజ్ కుంద్రా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అన్ని ఇన్ని కావు. అరెస్ట్ కంటే ముందే బెయిల్ కోసం ప్రయత్నాలు చేయగా జూలై 27వరకు కస్టడీలోనే ఉంచేందుకు పోలీసులు కోర్టు నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు. ఇక ఈ రోజు బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ మొదలుకనుంది.

English summary

Raj Kundra case live updates: Raj Kundra sent to police custody till July 23. actress Shilpa Shetty’s husband Raj Kundra was arrested by police. Raj Kundra was taken into police custody for allegedly making bad adult content films and released in mobile apps.