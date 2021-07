Dilip Kumar dies at 98: కన్నీరుమున్నీరైన భార్య సైరా భాను.. ఓదార్చిన షారుక్ ఖాన్

ఇండియన్ సినిమా లెజెండ్ దిలీప్ కుమార్, బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ మధ్య ఎనలేని అనుబంధం ఉంది. నటుడిగా దిలీప్ కుమార్ తనకు స్పూర్తి అంటూ షారుక్ పలుమార్లు చెప్పారు. సమయం చిక్కినప్పుడల్లా వారిద్దరూ కలుసుకొని కుశల ప్రశ్నలు వేసుకొనే వారు.అలాంటి తన అభిమాన నటుడు దిలీప్ కుమార్ మరణించిన వేళ షారుక్ ఖాన్ విషాదంలో మునిగిపోయాడు. దిలీప్ కుమార్, షారుక్ కుటుంబాల మధ్య ఎలాంటి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయంటే..

Dilip Kumar కన్నుమూత: భారతీయ సినీ దిగ్గజం అరుదైన ఫోటోలు..

Dilip Kuamr dies at 98: Shah Rukh Khan Condolences Saira Bhanu at thier residence in Bandra West. Dilip Saheb's funeral modalities and the last rites are to be held at the Juhu Muslim Cemetery in Santacruz west, around 5 p.m.