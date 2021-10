బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్ట్ కావడం, ఆయనను నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) కస్టడీకి కోర్టు తరలించడం సినీ పరిశ్రమను షాక్ గురిచేసింది. పక్కా ఆధారాలతో ఆర్యన్ ఖాన్‌ను పట్టుకొన్నట్టు, ఆయన మొబైల్ సీజ్ చేసి విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు, సంచలనమైన అంశాలు ఎన్సీబీ అధికారులు దృష్టికి వచ్చినట్టు సమాచారం. ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ తర్వాత డ్రగ్స్ సప్లయర్లపై ఎన్సీబీ పంజా విసురుతూ అరెస్టుల పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Aryan Khan arrest: NCB found objectionable Photos, Videos in Shah Rukh Khan son mobile. In this case another four more arrested. Till now, Total 16 members have been arrested in this case.