Gehna Vasisth: నగ్నంగా ఫోటో షేర్ చేసిన నటి.. 20 మందితో ఇలానే, అయినా మీకేంటి?

అశ్లీల చిత్రాల రాకెట్‌లో రాజ్ కుంద్రా సమస్యలు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. రాజ్ చాలా కాలంగా జైల్లో ఉన్నారు, రాజ్ కుంద్రాకు ముందు, ఈ కేసులో మొదటి పేరు వచ్చిన నటి గెహానా వశిష్ట్, ఇప్పుడు విషయం తీవ్రతరం కావడంతో మరోసారి అరెస్ట్ చేస్తారేమో అని భయపడుతున్నారు. ఇక సెషన్స్ కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరించబడిన తర్వాత, గెహానా బొంబాయి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇక్కడ కూడా నటికి షాక్ తగిలింది. పిటిషన్‌లో బాంబే హైకోర్టు నటి గేహన వశిష్ట్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె కొన్ని సంచలన ఫోటోలు షేర్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Gehna Vasistha is constantly supporting Raj Kundra and says that adult videos are not forced to be shot and sHe has posted a picture of herself, along with how the shooting went.