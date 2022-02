బాలీవుడ్ కండల వీరుడు హృతిక్ రోషన్ మరోసారి తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో మీడియా ముందు బుక్కయ్యాడు. ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సబా ఆజాద్‌తో కలిసి ఓ రెస్టారెంట్‌కు డిన్నర్ డేట్‌కు వచ్చిన హృతిక్ ఫోటోలు మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. హృతిక్ రాకను పసిగట్టిన మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్లు వారిని వెంటాడి కెమెరాలో బంధించారు. ఈ తాజా ఫోటోలకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood star hero Hrithik Roshan seen hand in hand with Saba Azad at Bandra of Mumbai. Their appearance is second time last couple of days. Now, Hrithik, Saba photos goes viral in internet.