అందాల తార దీపిక పదుకోన్, షారుక్ ఖాన్ నటించిన పఠాన్ చిత్రం ఎన్నడూలేని విధంగా వివాదాలతో రిలీజ్‌కు సిద్దమౌతుంది. ఇటీవల రిలీజ్ చేసిన బేషరమ్ రంగ్ పాటలోని అర్ధనగ్న దృశ్యాలు, అంగాంగ ప్రదర్శనలు, శృంగార భంగిమలపై హిందుత్వ వాదులు, నెటిజన్లు తీవ్రంగా ట్రోల్ చేశారు. అయితే యువతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందనే ఆరోపణలతో పాటలోని సన్నివేశాలను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని సన్నివేశాలను తొలగించినట్టు సమాచారం. పఠాన్ సినిమాలో తొలగించిన సన్నివేశాల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shahrukh Khan and Deepika Padukone's Besharam Rang song goes most contraversial after its release. As per reports, bikini and Swim Suit scenes of Besharam Song removed from Shahrukh Khan's Pathaan