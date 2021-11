బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ స్థాయి నుంచి గ్లోబల్ ఐకాన్ స్థాయి వరకు ఎదిగిన ప్రియాంక చోప్రా వైవాహిక జీవితం సజావుగా సాగుతున్న సమయంలో సెన్సేషనల్ రూమర్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తున్నది. భర్త నిక్ జోనస్‌తో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారనే రూమర్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియాను కుదిపేసింది. అయితే ప్రియాంక చోప్రా అనుమానాస్పదంగా వ్యవహరించడమే గాసిప్‌కు ప్రధానంగా కారణంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Priyanka Chopra marriage life become hot topic in international media. When She took off Jonas from her name goes highly debatable in the media. Then rumours started that they are heading towrds divorce.