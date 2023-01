Shahrukh Khan: ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా షారుక్ ఖాన్.. నరేంద్ర మోదీకి పోటీగా? ఇది కదా ఇంట్రెస్టింగ్!

ఈ మధ్య కాలంలో బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమ గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంది. సినిమాలో కంటెంట్ ఎలా ఉన్న ఏదో ఒక విధంగా విమర్శల పాలయింది. బాయ్ కాట్, నెపోటిజం అంటూ అనేక కారణాలతో హిందీ చిత్రాలను ట్రోలింగ్ చేశారు, బ్యాన్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఆ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించకపోవడమే కాకుండా పెట్టిన బడ్జెట్ కూడా రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే జనవరి 25న విడుదలైన షారుక్ ఖాన్ పఠాన్ సినిమా మాత్రం అవన్నీ దాటి సాలిడ్ హిట్ కొట్టింది.

అది షారుక్ కే కాకుండా ఎంటైర్ హిందీ చిత్రపరిశ్రమకు బాసటగా నిలిచింది. ఇదిలా ఉంటే తరచు వివాదాస్పద కామెంట్స్ తో వార్తల్లో నిలిచే బాలీవుడ్ యాక్టర్, సినీ క్రిటిక్ అని చెప్పుకునే కమల్ ఆర్ ఖాన్ (కేఆర్కే) షారుక్ ఖాన్ పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

If entire opposition comes together and declare iamsrk next PM candidate, then 2024 elections can become very interesting.😁

Bollywood Film Critic Kamaal R Khan Comments On Pathaan Actor Shahrukh Khan To Be Next PM Candidate Against To Narendra Modi And Next 2024 May Elections Very Interesting.